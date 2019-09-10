Бесплатная правовая помощь - один из приоритетов Министерства юстиции, - министр

Малюька назвал это ключевым элементом механизма, который администрирует министерство.

Бесплатная правовая помощь - один из приоритетов Министерства юстиции, - министр
Денис Малюська
Фото: Макс Левин

Бесплатная правовая помощь является одним из приоритетов Министерства юстиции Украины. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на международной конференции по юридической помощи в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Бесплатная правовая помощь это, безусловно, будет и есть одним из приоритетов Министерства юстиции. Это, наверное, ключевой элемент механизма, который администрирует Министерство юстиции и который взаимодействует с наибольшим количеством граждан", - отметил Малюська.

Он также подчеркнул, что система бесплатной правовой помощи касается ключевых аспектов жизни граждан.

"Поэтому, безусловно, моя работа и работа моих коллег будет, в том числе сфокусирована и в этом направлении деятельности министерства", - добавил министр юстиции.

Напомним, сегодня, 10 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции отметило, что не считает конфликтом интересов голосование Дениса Малюськи в качестве депутата Верховной Рады за назначение самого себя министром юстиции.

НАПК подчеркивает, что конфликт интересов должен иметь частный интерес и противоречие служебных полномочий, которые могут повлиять на принятие решений.

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