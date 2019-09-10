Бесплатная правовая помощь - один из приоритетов Министерства юстиции, - министр
Малюька назвал это ключевым элементом механизма, который администрирует министерство.
Бесплатная правовая помощь является одним из приоритетов Министерства юстиции Украины. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на международной конференции по юридической помощи в Киеве, сообщает "Укринформ".
"Бесплатная правовая помощь это, безусловно, будет и есть одним из приоритетов Министерства юстиции. Это, наверное, ключевой элемент механизма, который администрирует Министерство юстиции и который взаимодействует с наибольшим количеством граждан", - отметил Малюська.
Он также подчеркнул, что система бесплатной правовой помощи касается ключевых аспектов жизни граждан.
"Поэтому, безусловно, моя работа и работа моих коллег будет, в том числе сфокусирована и в этом направлении деятельности министерства", - добавил министр юстиции.
Напомним, сегодня, 10 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции отметило, что не считает конфликтом интересов голосование Дениса Малюськи в качестве депутата Верховной Рады за назначение самого себя министром юстиции.
НАПК подчеркивает, что конфликт интересов должен иметь частный интерес и противоречие служебных полномочий, которые могут повлиять на принятие решений.
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Политика
10.09.2019 13:31