В ОБСЕ обеспокоены обысками на "Суспильном"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил свое беспокойство, в связи с обысками в офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины и в квартире главы правления НСТУ Зураба Аласании. Об этом он написал в Twitter .

«Я обеспокоен сегодняшним обыском в офисе UA: Суспильне, а также в домах медиаменеджеров компании, в том числе Зураба Аласании. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость общественного вещателя», – заявил Дезир.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), а также по месту жительства нескольких ее сотрудников проходят обыски.