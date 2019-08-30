?Зеленский посетит мероприятия к 80-й годовщине Второй мировой войны в Варшаве

Президент Владимир Зеленский посетит Польшу 31 августа - 1 сентября для встречи с властями и участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Об этом сообщается на сайте президента.

"31 августа президент Украины Владимир Зеленский осуществит официальный визит в Республику Польша по приглашению Президента этой страны Анджея Дуды... 1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

31 августа Зеленский проведет встречи с президентом Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

1 сентября президент Украины также встретится с лидерами других стран, которые будут принимать участие в мероприятиях.

Зеленский планировал провести в Варшаве встречу с президентом США Дональдом Трампом, но тот отменил визит в Польшу из-за угрозы урагана во Флориде.

Напомним, ранее пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила, что он не будет присутствовать на мемориальных мероприятиях к 80-й годовщине Второй мировой войны в Варшаве, а представлять страну будет посол. Польское издание "Rzeczpospolita" отметило, что Лукашенко отказался от визита в Польшу , поскольку на мероприятия не пригласили президента РФ Владимира Путина.

В марте, когда канцелярия Дуды рассылала приглашения, сообщалось, что Путина не позвали на мероприятия, т.к. "приглашения были разосланы, руководствуясь современным, а не историческим контекстом".