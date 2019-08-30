Координировать Офис гуманитарной политики будет крымская правозащитница Дворецкая

Ранее она возглавляла крымский правозащитный центр "Действие", а позже основала одну из крупнейших организаций - благотворительный фонд "Восток-SOS".

Координировать Офис гуманитарной политики будет крымская правозащитница Дворецкая
Александра Дворецкая
Фото: facebook.com/oleksandra.dvoretska

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что координировать Офис по разработке гуманитарной политики Украины будет крымская правозащитница, соучредитель и членкиня правления Благотворительного фонда "Восток-SOS" Александра Дворецкая.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Представляю вам нового координатора Офиса по разработке гуманитарной политики Украины. Направление: гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий. Александра Дворецкая - правозащитница, соучредитель и членкиня правления Благотворительного фонда "Восток-SOS. Александра Дворецкая - политолог по образованию, родилась и выросла в Крыму, в марте 2014 возглавляла Крымский правозащитный центр "Действие". После переезда из Симферополя в Киев основала одну из крупнейших национальных организаций - Благотворительный фонд "Восток-SOS", который занимается вопросами защиты прав переселенцев, жителей временно оккупированных территорий и территорий около линии соприкосновения", - написал он.

Бородянский добавил, что Дворецкая была соавтором законопроектов по защите прав внутренне перемещенных лиц, лиц, пропавших без вести, а также законодательных инициатив по обеспечению политических прав переселенцев, а также нормативного регулирования организации порядка пересечения КПВВ в Донецкой и Луганской областях. Была соорганизатором от общественных организаций парламентских слушаний о временно оккупированных территориях и внутренне перемещения лиц в Верховной Раде в 2016 году. Входила в Экспертный совет парламентского комитета по правам человека.

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского решили объединить Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта и Министерства информационной политики в одно - Министерство гуманитарной политики, сохранив при этом функционал каждого ведоства. Возглавил объединенное министерство экс-директор холдинга StarLightMedia Владимир Бородянский, который недавно стал советником президента по вопросам гуманитарной политики.

Ранее Бородянский сообщил, что координировать направление "Книги" в рамках работы над гуманитарной политикой Украины будет Антон Мартынов - украинский предприниматель и совладелец издательства "Наш формат".

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