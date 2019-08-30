Рада предварительно утвердила поправки в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности

Статья 80 Конституции будет сокращена.

Рада предварительно утвердила поправки в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада ночью 30 августа проголосовала за то, чтобы отменить депутатскую неприкосновенность.

Законопроект №7203, внесенный в 2017 году президентом Петром Порошенко, предварительно утвердили постановлением №1095. За него проголосовали 363 депутата при 226 минимально необходимых.

На следующей очередной сессии Верховная Рада должна будет еще раз проголосовать за эти поправки для окончательного внесения изменений. Тогда нужно будет минимум 300 голосов.

В соответствии со ст.80 Конституции, депутатам Рады гарантируется депутатская неприкосновенность; они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету); а также не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года исключить из Конституции ч.1 и ч.3 ст.80, в которых говорится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.

Рада собирается изложить эту статью в такой редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Конституционный Суд еще в июне 2018 года признал, что законопроект соответствует ст. 157 и 158 Конституции. КС в своем выводе подчеркнул, что неприкосновенность не является привилегией депутата, а защищает от незаконного вмешательства в его деятельность.

В сентябре 2018 года Верховная Рада отправила законопроект на доработку.

Парламент девятого созыва вернулся к рассмотрению законопроекта в той редакции, которая направлялась в КСУ.

Ряд депутатов, в частности Руслан Князевич, указывали на то, что Рада не могла этого делать, поскольку законопроект №7203 должен считаться снятым с рассмотрения.

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