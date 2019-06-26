Хомчак доложил Зеленскому о состоянии дел в армии

Президент рассмотрел и согласовал порядок применения ВСУ и других сил обороны.

Хомчак доложил Зеленскому о состоянии дел в армии
Хомчак доложил Зеленскому о состоянии дел в армии
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Эти документы определяют стратегические цели, задачи, состав ВСУ, других составляющих сил обороны, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач", - говорится в сообщении.

Зеленский также заслушал доклад начальника Генштаба - главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в армии. Президент отметил необходимость повышения интенсивности внедрения мероприятий оборонной реформы.

"Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ", - сказал он.

Зеленский отметил, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего - в подготовке войск.

"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - подчеркнул президент.

Он добавил, что необходимо повысить престиж военной службы и создать для этого все условия. Главным при этом является достойное и стабильное денежное обеспечение, жилищные условия и реализация пакета социальной поддержки военнослужащих.

"Только после этого профессия защитника станет одной из самых престижных в стране", - сказал президент.

Он отметил, что в зоне проведения ООС также необходимо обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава всех составляющих сектора безопасности и обороны, участвующих в операции.

"Сохранение жизни и здоровья личного состава должно стать главным приоритетом работы командиров всех уровней. А для этого целесообразно предоставить им максимальную инициативу и полномочия в принятии решений - с четкой ответственностью за результаты их выполнения", - подчеркнул Зеленский.

Президент обратил внимание Хомчака на необходимость принятия мер по недопущению возникновения диверсий на арсеналах, базах и складах чрезвычайных ситуаций. Он также ознакомился с работой Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Напомним, 21 мая Зеленский уволил Виктора Муженко и назначил начальником Генштаба ВСУ генерала Хомчака, который командовал операцией в Иловайске. Комиссия Рады установила, что приказ о выходе украинских военных из Иловайска дал именно он.

4 июня, во время визита в Брюссель, Зеленский сказал, что Хомчак будет участвовать в переговорах контактной группы по Донбассу в Минске, но потом передумал, решив, что сейчас участие Хомчака во встрече ТКГ будет нецелесообразным.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
Блок рекламы


Похожие новости
Вопрос нового прохода через Керченский пролив пока не стоит, - ХомчакВопрос нового прохода через Керченский пролив пока не стоит, - Хомчак
Think tank во главе с Горбулиным займется созданием цифровой армии и привлечением частного капитала в оборонпромThink tank во главе с Горбулиным займется созданием цифровой армии и привлечением частного капитала в оборонпром
Хомчак - о выходе из Иловайска: Не знаю, почему решение наверху принималось так долгоХомчак - о выходе из Иловайска: Не знаю, почему решение наверху принималось так долго
Хомчак: никаких команд не стрелять в ответ на Донбассе не былоХомчак: никаких команд не стрелять в ответ на Донбассе не было
Посол Украины в США Чалый рассказал о "четких сигналах" Трампа ЗеленскомуПосол Украины в США Чалый рассказал о "четких сигналах" Трампа Зеленскому
Разведка должна пояснить Зеленскому и его команде положение дел на Донбассе, - Порошенко
На оставленных боевиками позициях у Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУНа оставленных боевиками позициях у Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУ
Зеленский: начальник Генштаба Хомчак примет участие в заседании ТКГ (обновлено)Зеленский: начальник Генштаба Хомчак примет участие в заседании ТКГ (обновлено)
Луценко не позвали на совещание к ЗеленскомуЛуценко не позвали на совещание к Зеленскому
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИСкандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости