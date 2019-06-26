Суд отпустил из-под стражи экс-главу СБУ Киева, руководившего зачисткой Евромайдана

Щеголеву сменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Суд отпустил из-под стражи экс-главу Службы безопасности в Киеве и области Александра Щеголева, обвиняемого в преступлениях против Майдана.

Об этом сообщает корреcпондент LB.ua.

Шевченковский суд под председательством судьи Евгения Мартынова 26 июня изменил меру пресечения Щеголеву с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом также сообщили адвокаты в делах Майдана в Фейсбуке.

"Адвокаты Щеголева заявили ходатайство об изменении меры пресечения до заседания, ссылались в том числе на вчерашнее решение Конституционного Суда по представлению Савченко. Большая мотивационная часть - оттуда", - сообщил прокурор по делу Александр Супрун.

Как сообщалось, 25 июня, КСУ признал неконституционным положение ч.5 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей. Соответствующее решение приняла Большая палата КСУ по конституционной жалобе граждан, среди которых - народный депутат Надежда Савченко, а также экс-глава Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобук,

В мае 2018 году в КСУ поступила жалоба Савченко, в которой она просила рассмотреть на соответствие Основному закону положения ч.5 ст.176 УПК. Оспариваемые положения предусматривают избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что Савченко инкриминируют "совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

Одиозному бывшему главе Апелляционного суда Крыма Чернобуку Генпрокуратура инкриминирует "подрывную деятельность" и "государственную измену". В августе 2016 года Чернобука уволили из Апелляционного суда Днепропетровской области в связи с нарушением присяги. Высшая квалификационная комиссия судей до принятия решения ознакомилась с видео, где Чернобук говорил, что ни один судья, который решил остаться работать в Крыму после оккупации, не нарушает присягу. Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что Чернобук "занимался подрывной деятельностью, оказывая помощь в переходе судов аннексированного Крыма на использование роSSийского законодательства".

Напомним, Щеголева обвиняют в том, что он руководил зачисткой Майдана 18-10 февраля 2014 года, когда был подожжен Дом профсоюзов, погибли 20 человек и были ранены более 200.