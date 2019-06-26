Суд отпустил из-под стражи экс-главу СБУ Киева, руководившего зачисткой Евромайдана

Щеголеву сменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Суд отпустил из-под стражи экс-главу СБУ Киева, руководившего зачисткой Евромайдана
Александр Щеголев
Фото: Тарас Спивак

Суд отпустил из-под стражи экс-главу Службы безопасности в Киеве и области Александра Щеголева, обвиняемого в преступлениях против Майдана.

Об этом сообщает корреcпондент LB.ua.

Шевченковский суд под председательством судьи Евгения Мартынова 26 июня изменил меру пресечения Щеголеву с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом также сообщили адвокаты в делах Майдана в Фейсбуке.

"Адвокаты Щеголева заявили ходатайство об изменении меры пресечения до заседания, ссылались в том числе на вчерашнее решение Конституционного Суда по представлению Савченко. Большая мотивационная часть - оттуда", - сообщил прокурор по делу Александр Супрун.

Как сообщалось, 25 июня, КСУ признал неконституционным положение ч.5 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей. Соответствующее решение приняла Большая палата КСУ по конституционной жалобе граждан, среди которых - народный депутат Надежда Савченко, а также экс-глава Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобук,

В мае 2018 году в КСУ поступила жалоба Савченко, в которой она просила рассмотреть на соответствие Основному закону положения ч.5 ст.176 УПК. Оспариваемые положения предусматривают избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что Савченко инкриминируют "совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

Одиозному бывшему главе Апелляционного суда Крыма Чернобуку Генпрокуратура инкриминирует "подрывную деятельность" и "государственную измену". В августе 2016 года Чернобука уволили из Апелляционного суда Днепропетровской области в связи с нарушением присяги. Высшая квалификационная комиссия судей до принятия решения ознакомилась с видео, где Чернобук говорил, что ни один судья, который решил остаться работать в Крыму после оккупации, не нарушает присягу. Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что Чернобук "занимался подрывной деятельностью, оказывая помощь в переходе судов аннексированного Крыма на использование роSSийского законодательства".

Напомним, Щеголева обвиняют в том, что он руководил зачисткой Майдана 18-10 февраля 2014 года, когда был подожжен Дом профсоюзов, погибли 20 человек и были ранены более 200.

Щеголева взяли под стражу ещё в 2015 году. До этого он находился под круглосуточным домашним арестом. Экс-командиру СБУ в Киеве и области грозит пожизненное заключение.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
Блок рекламы


Похожие новости
Суд отпустил из-под стражи всех подозреваемых в нападении на одесского активиста МихайликаСуд отпустил из-под стражи всех подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика
Апелляционный суд Киева арестовал земучасток на Институтской до окончания следственного экспериментаАпелляционный суд Киева арестовал земучасток на Институтской до окончания следственного эксперимента
Окружной админсуд Киева не принял заявление Мосийчука о запрете "КиевПрайда"Окружной админсуд Киева не принял заявление Мосийчука о запрете "КиевПрайда"
Подозреваемого в госизмене судью Чернобука освободили из-под стражиПодозреваемого в госизмене судью Чернобука освободили из-под стражи
Суд отпустил из-под стражи мужчину, подозреваемого в организации убийства "Сармата"Суд отпустил из-под стражи мужчину, подозреваемого в организации убийства "Сармата"
Снайпера "Омеги", подозреваемого в убийстве Александра Храпаченко, отпустили под домашний арестСнайпера "Омеги", подозреваемого в убийстве Александра Храпаченко, отпустили под домашний арест
"Феофанию" могут вывести из-под медреформы"Феофанию" могут вывести из-под медреформы
Апелляционный суд освободил экс-главу Генштаба ВСУ Заману из-под стражиАпелляционный суд освободил экс-главу Генштаба ВСУ Заману из-под стражи
Суд освободил из-под стражи бывшего мужа Подкопаевой НагорногоСуд освободил из-под стражи бывшего мужа Подкопаевой Нагорного
27 судей Окружного админсуда Киева не явились на квалифоценивание27 судей Окружного админсуда Киева не явились на квалифоценивание
Последние новости
Подгружаем последние новости