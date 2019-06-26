Минздрав предложил запретить ароматизированные табачные изделия и урегулировать продажу электронных сигарет

Все изменения предлагаются согласно директиве Европарламента.

Минздрав предложил запретить ароматизированные табачные изделия и урегулировать продажу электронных сигарет
Фото: sostav.ua

Министерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента (по защите здоровья населения от вредного воздействия табака)".

Согласно законопроекту, запрещается производство (кроме для экспорта), импорт, оптовая и розничная торговля для реализации в Украине сигарет, в которых показатели содержания никотина, смолы оксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина - 1,0 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг.

Кроме этого, предлагается запретить табачные изделия, содержащие: витамины или другие добавки, создающие впечатление, что табачное изделие имеет преимущества для здоровья или приводит к снижению риска для здоровья; кофеин или таурин и другие добавки, которые ассоциируются с энергичностью и/или жизненной силой; добавки, облегчающие вдыхание дыма или усвоение никотина; добавки, которые имеют канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсичные свойства в несгораемой форме; а также сигареты и табак для самокруток, содержащие вкусо-ароматические добавки в любых компонентах или имеющие любые технические характеристики, позволяющие менять запах или вкус соответствующих табачных изделий или интенсивность дыма.

Этот законопроект предлагает урегулировать оборот электронных сигарет. Обязать импортеров и производителей электронных сигарет и заправочных контейнеров к ним, информировать центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, о каких-либо изделиях, которые они планируют ввести в оборот на территории Украины. Уведомление должно быть подано в электронной форме за шесть месяцев до запланированного введения в оборот.

За нарушение требований этого закона предусмотрен штраф размером от 5 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Напомним, в начале мая Минздрав подчеркнул, что табачные изделия для нагревания не являются безопасными. Это заявление было сделано после того, как Агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило продажу IQOS на территории США, но с очень жесткими ограничениями, которые также применяются и к табачным изделиям.

"FDA НЕ признала, что курение табачного изделия для нагрева безопаснее для здоровья, поскольку не хватает достоверных данных. Об этом речь шла два года назад, когда компания-производитель только подала запрос на разрешение продавать свой продукт на территории США. С тех пор решение не изменилось", - заявлял тогда Минздрав.


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