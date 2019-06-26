В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР"

Дмитрий Держак - замдиректора Луганского ликеро-водочного завода.

В Киеве задержали сына владельца Луганского ликеро-водочного завода Леонида Держака, который считается одним из основных спонсоров "ЛНР".

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ "Луга-Нова" - одного из основных спонсоров террористов "ЛНР". Деятель проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины", - написал Луценко в фейсбуке.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, что в 2018 году боевики "ЛНР" присвоили Леониду Держаку звание почетного жителя города Луганска.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
Блок рекламы


Похожие новости
В аэропорту Запорожья задержали исламского террористаВ аэропорту Запорожья задержали исламского террориста
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в КиевеСуд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Уильям Тейлор назвал приоритеты своей работы в КиевеУильям Тейлор назвал приоритеты своей работы в Киеве
Пограничники задержали в Луганской области жителя Воронежа, который "шел воевать за РоSSию против США"Пограничники задержали в Луганской области жителя Воронежа, который "шел воевать за РоSSию против США"
В Киеве создадут отдельный архив советских спецслужбВ Киеве создадут отдельный архив советских спецслужб
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
В Киеве начался созванный Филаретом "собор"В Киеве начался созванный Филаретом "собор"
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий ТымчукВ Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Киеве почтили память 49 военных, погибших при крушении Ил-76 под ЛуганскомВ Киеве почтили память 49 военных, погибших при крушении Ил-76 под Луганском
В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата ШевченкоВ Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко
Последние новости
Подгружаем последние новости