В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР"

В Киеве задержали сына владельца Луганского ликеро-водочного завода Леонида Держака, который считается одним из основных спонсоров "ЛНР".

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ "Луга-Нова" - одного из основных спонсоров террористов "ЛНР". Деятель проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины", - написал Луценко в фейсбуке.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, что в 2018 году боевики "ЛНР" присвоили Леониду Держаку звание почетного жителя города Луганска.