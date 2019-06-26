В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР"
Дмитрий Держак - замдиректора Луганского ликеро-водочного завода.
В Киеве задержали сына владельца Луганского ликеро-водочного завода Леонида Держака, который считается одним из основных спонсоров "ЛНР".
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ "Луга-Нова" - одного из основных спонсоров террористов "ЛНР". Деятель проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины", - написал Луценко в фейсбуке.
Напомним, что в 2018 году боевики "ЛНР" присвоили Леониду Держаку звание почетного жителя города Луганска.
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26.06.2019 16:41