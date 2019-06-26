Депутата Госдумы фюрера РФ не пустили в Украину

РоSSийский парламентарий прилетел в Киев, имея запрет на въезд.

Депутата Госдумы не пустили в Украину
Фото: TVC.ru

Пограничники не пустили в Украину депутата роSSийской Государственной думы (нижней палаты парламента), который 25 июня прилетел в аэропорт "Борисполь", имея запрет на въезд.

Его отправили в РоSSию обратным рейсом, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера вечером рейсом из Риги в столичный аэропорт прибыл депутат Госдумы РФ… Пограничники выяснили, что роSSийскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами. Гражданина РФ через государственную границу не пропустили, вернули обратным рейсом", - говорится в сообщении.

Имени этой интересной личности ГПСУ не сообщила.

Напомним, что Украина ввела санкции против сотен физических лиц, которые причастны к роSSийской агрессии. Среди них - около 200 депутатов Госдумы.


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