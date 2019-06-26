Несколько партий приглашали Сергея Жадана идти в Раду

Писатель подчеркнул, что не принимал никакие предложения, потому что не хочет идти в депутаты.

Несколько партий приглашали Сергея Жадана идти в Раду

Украинский писатель Сергей Жадан заявил, что несколько политических партий приглашали его идти по их спискам в Верховную Раду. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Честно говоря, на этих выборах мне предлагали несколько политических сил идти по их спискам", - подчеркнл Жадан. Однако он отказался называть партии, которые его приглашали. Писатель отметил, что его точно не звали в партию Петра Порошенко "Европейская солидарность".

""Европейская солидарность" не предлагала, нет. Но у нас с "Европейской солидарностью" прекрасные отношения. Петра Алексеевича встретили буквально неделю назад, выступали в Верховине на фестивале. Он там тоже был", - сказал Жадан.

Про "Голос" и "Слугу народа" он тоже ничего не сказал. На советующий вопрос про эти две партии, Жадан ответил: "Я не буду их называть". Писатель подчеркнул, что не принимал никакие предложения, потому что не хочет идти в депутаты.

Про партию "Голос" он лишь добавил, что общается с ее лидером Святославом Вакарчуком и считает, что список его партии достаточно квалифицированный и профессиональный.

Также Сергей Жадан рассказал, что перед президентскими выборами Вакарчук думал о том, чтобы пойти на них. Певец спрашивал мнение своих друзей и делился сомнениями на этот счет.

"Мы говорили об этом несколько раз. Он спрашивал и мое мнение, и говорил, что он думает. В принципе, делился сомнениями, убеждениями. Я так до конца не понял, почему он не пошел", - сказал Жадан. Он также подчеркнул, что если бы Вакарчук пошел на президентские выборы, писатель поддерживал его кандидатуру.

Напомним, согласно последнему опросу, проведенному с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг", в Раду проходят пять партий.

"Слуга народа" – с поддержкой 45,3% опрошенных, "Оппозиционная платформа за жизнь" с результатом 12,1%, за "Батькивщина" – 8,8%, за "Европейская солидарность", - 8,4% и "Голос" с результатом 6,8%.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
Блок рекламы


Похожие новости
С начала года полиция задержала несколько групп липовых активистов-вымогателейС начала года полиция задержала несколько групп липовых активистов-вымогателей
ЦИК зарегистрировал кандидатами Надежду Савченко и 6 ее однопартийцевЦИК зарегистрировал кандидатами Надежду Савченко и 6 ее однопартийцев
В Раду проходят пять партий, - опросВ Раду проходят пять партий, - опрос
Гройсман выступил за еще одни досрочные выборы в РадуГройсман выступил за еще одни досрочные выборы в Раду
Первый замглавы Нацполиции призвал Раду принять закон против педофиловПервый замглавы Нацполиции призвал Раду принять закон против педофилов
Телеведущий Александр Скичко идет в Раду по мажоритарке от "Слуги народа"Телеведущий Александр Скичко идет в Раду по мажоритарке от "Слуги народа"
Новинский не пойдет на выборы по партийному спискуНовинский не пойдет на выборы по партийному списку
Шоумен Сивохо идет в Раду от "Слуги народа" по "округу Колесникова"Шоумен Сивохо идет в Раду от "Слуги народа" по "округу Колесникова"
ЦИК зарегистрировала списки партий Гройсмана и СмешкоЦИК зарегистрировала списки партий Гройсмана и Смешко
Андрей Клюев собрался в Раду, - СМИАндрей Клюев собрался в Раду, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости