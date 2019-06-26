Умерла мать политзаключенного Александра Стешенко
Активисты собирают средства на помощь для оплаты долгов за лекарства.
Умерла мать харьковчанина Александра Стешенко, приговоренного крымским судом к двум годам колонии-поселения.
О смерти Дины Стешенко сообщила правозащитница Александра Матвийчук в своем фейсбуке.
На сайте Объединение родственников политзаключенных Кремля сообщается, что Дина Стешенко умерла в харьковской больнице 14 июня. У женщины остались пожилые родители и удерживаемый в крымской колонии сын.
"Долгое время Дина лечила гангрену ног и уже шла на поправку. По словам родственников, женщине внезапно стало плохо, в критическом состоянии она находилась несколько дней. Для обеспечения всеми необходимыми лекарствами родители Дины набрали кредитов и долгов (лечение стоило 4 тыс. грн в день). К сожалению, женщину это не спасло", - говорится в сообщении.
Теперь активисты собирают средства на помощь для оплаты долгов за лекарства.
"Помощи от государства Дина так и не получила. Хотя довольно давно я сконтактировала ее с адвокатами, которые все это время бесплатно вели ее дело. Но это дело малоизвестное, и мало кому была интересно", - отмечает Александра Матвийчук.
В апреле 2018 сообщалось, что задержанный роSSийской ФСБ после пересечения админграницы с Крымом харьковчанин Александр Стешенко пропал после того, как его насильно увезли в неизвестном направлении из симферопольского спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание.
23 апреля МИД Украины направил ноту правительству РФ с требованием сообщить причины задержания и местонахождение гражданина Украины Стешенко. В качестве основания задержания оккупанты указали проблему с фотографией в паспорте, хотя до этого инцидента Стешенко неоднократно путешествовал с этим паспортом, в том числе по Крыму.
В августе 2018 подконтрольный РФ Центральный районный суд Симферополя признал Стешенко виновным в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. В ходе следствия Стешенко, по утверждению силовиков, полностью признал свою вину. Уголовное дело по ч.2 ст.282.1 УК РоSSии (Создание экстремистского сообщества) в отношении Стешенко после "раскаяния" было прекращено.
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