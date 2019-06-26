Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина - в простпект Шухевича.

Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании проп. Московского на Бандеры и Ватутина на Шухевича", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Вятрович отметил, что полный текст с мотивацией решения суд обнародует через 5 дней.

"Получим полный текст, будем подавать апелляцию", - добавил Вятрович.

Напомним, 7 июля 2016 Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры. Тогда мэр Киева Виталий Кличко говорил, что Киевсовет может пересмотреть свое решение, если будут обращения от киевлян. Мэр мог ветировать решение Киевсовета, однако не стал этого делать. В августе 2016 Кличко подписал постановление о переименовании и отправил его в печать.

Проспект Ватутина официально переименован в проспект Шухевича в июне 2017.