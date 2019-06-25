ЦИК отказала в регистрации "двойнику" Литвина (обновлено)

Центризбирком также не пустил на выборы Шария.

ЦИК отказала в регистрации "двойнику" Литвина (обновлено)

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля "двойнику" бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина, который баллотировался в ОИО №65 в Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии по результатам заседания 24 июня.

"Отказано в регистрации 26 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении.

LB.ua изначально неправильно сообщила, что отказ получил сам Литвин. Но бывший спикер опроверг это в фейсбуке, опубликовав выданное ему удостоверение.

"На самом деле решение ЦИК об отказе в регистрации касалось моего двойника. Свидетельство о регистрации я получил накануне, 23 июня", - написал он.

Фото: facebook.com/vm.lytvyn

Также ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины видеоблогеру Анатолию Шарию, включенному в избирательный список политической партии "Партия Шария" под №1 в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Ранее сообщалось, что ЦИК повторно отказала в регистрации беглому нардепу Александру Онищенко.

Также Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в депутаты двух действующих нардепов - Владимира Парасюка и Аркадия Корнацкого.

Ранее ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты бывшему главе Администрации президента Андрею Клюеву, а также партии Михаила Саакашвили.


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