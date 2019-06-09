Военные рассказали детали операции боевиков, при которой погибли двое бойцов ВСУ

Командующий Операцией Объединенных сил Александр Сирский считает артиллерийский обстрел боевиков у Новолуганского, где 7 июня погибли двое бойцов ВСУ и 11 получили ранения и травмы, спланированной операцией.

"Враждебная батарея в составе 4-х САУ 2С1 «Гвоздика» вышла на заранее подготовленные позиции вблизи жилых домов. В течение 5-ти минут противник выпустил около 30 снарядов по нашим позициям и сразу по окончании огня переместился в жилую зону Горловки", - говорится в сообщении на странице оперативного командования "Восток" в Фейсбук.

По данным разведки, огонь вражеской батареи корректировался с использованием БПЛА, радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк».

Военные отмечают, что огневая позиция вражеской батареи была зафиксирована с помощью технических средств артиллерийской разведки Объединенных сил с первыми выстрелами. Также противник применил другие огневые средства, которые были обнаружены и подавлены.

"С целью подавления огня противника, объединенными силами был открыт огонь из минометов и других огневых средств по выявленным и плановым целям. До 3.50 все вражеские цели были уничтожены или вынуждены прекратить огневую деятельность, что свидетельствует о постоянной готовности и способности объединенных сил оказывать достойный и своевременный отпор врагу", - говорится в сообщении.

В результате обстрела погибли двое военных, еще 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.

Сирский подчеркнул, что командиры подразделений объединенных сил имеют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории.