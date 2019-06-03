Саакашвили рассказал, что намерен вернуться в Грузию в ближайшее время

Он также хочет "стать Стивом Джобсом в украинской политике".

Саакашвили рассказал, что намерен вернуться в Грузию в ближайшее время
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили сообщил, что намерен вернуться в Грузию в ближайшее время.

Об этом он заявил в интервью ТСН.

На вопрос "Когда вернетесь в Грузию?" политик ответил: "Месяц или три месяца".

По поводу своей деятельности в Украине Саакашвили заявил, что "хочет стать Стивом Джобсом в украинской политике" и создать площадку для генерирования новых идей.

"Нет, я хочу быть немножко Стивом Джобсом украинской политики. Генерирования идей", - сказал он.

Напомним, Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство , а в июле 2017-го потерял его. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны. 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство.

29 мая Саакашвили прилетел в Украину. Он сообщил, что не намерен участвовать в политике, но "готов консультировать" нового президента Зеленского.

Ранее один из лидеров партии Саакашвили "Рух новых сил" и бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил о планах участвовать в выборах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Украина намерена договориться о безвизе с МексикойУкраина намерена договориться о безвизе с Мексикой
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Блок рекламы


Похожие новости
Кернес заявил, что восстановит поваленный памятник Жукову в ближайшее времяКернес заявил, что восстановит поваленный памятник Жукову в ближайшее время
Зеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД ФранцииЗеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД Франции
Саакашвили прилетел в УкраинуСаакашвили прилетел в Украину
Партия Саакашвили собирается идти на выборы, - СакварелидзеПартия Саакашвили собирается идти на выборы, - Сакварелидзе
Труба рассказал о ротации в ГБР: кадровое обновление - это обычный процессТруба рассказал о ротации в ГБР: кадровое обновление - это обычный процесс
Саакашвили получил удостоверение на возвращение в УкраинуСаакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину
Саакашвили заявил об отсутствии политических амбицийСаакашвили заявил об отсутствии политических амбиций
Украина намерена договориться о безвизе с МексикойУкраина намерена договориться о безвизе с Мексикой
Украина намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива, - МИДУкраина намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива, - МИД
МИД запросил у РФ время и место возвращения военнопленных моряковМИД запросил у РФ время и место возвращения военнопленных моряков
Последние новости
Подгружаем последние новости