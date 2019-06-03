Саакашвили рассказал, что намерен вернуться в Грузию в ближайшее время

Он также хочет "стать Стивом Джобсом в украинской политике".

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили сообщил, что намерен вернуться в Грузию в ближайшее время.

Об этом он заявил в интервью ТСН.

На вопрос "Когда вернетесь в Грузию?" политик ответил: "Месяц или три месяца".

По поводу своей деятельности в Украине Саакашвили заявил, что "хочет стать Стивом Джобсом в украинской политике" и создать площадку для генерирования новых идей.

"Нет, я хочу быть немножко Стивом Джобсом украинской политики. Генерирования идей", - сказал он.

Напомним, Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство , а в июле 2017-го потерял его. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны. 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство.

29 мая Саакашвили прилетел в Украину. Он сообщил, что не намерен участвовать в политике, но "готов консультировать" нового президента Зеленского.

Ранее один из лидеров партии Саакашвили "Рух новых сил" и бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил о планах участвовать в выборах.