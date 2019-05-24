Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных

Это уже пятый этап передачи заключенных из Луганской области.

 

В городе Счастье Луганской на линии разграничения боевики "ЛНР" передали Украине 60 заключенных, которые отбывали наказание на оккупированной территории.

Об этом сообщила в Фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Снова я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывавшие наказание за совершенные преступления", - написала она.

Денисова отметила, что это уже пятый этап передачи заключенных из Луганской области.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

 

Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных
Фото: facebook/Людмила Денісова
Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных

 

"С декабря 2018 года по май 2019-го мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещены 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены. В течение 2014 - 2019 лет переведено 454 осужденных", - напомнила омбудсмен.

Фото: facebook/Людмила Денісова

 

Фото: facebook/Людмила Денісова

 

Фото: facebook/Людмила Денісова

 

Фото: facebook/Людмила Денісова

 

Напомним, предыдущий этап состоялся в апреле - тогда Украина забрала из ОРЛО 60 заключенных. Ранее, в марте, Украина забрала из ОРЛО еще 60 человек. В феврале Украине передали 33 осужденных, а в декабре прошлого года - 42-х.


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