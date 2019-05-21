Из-за проекта "Стена" в Луганской области уничтожили 200 курганов, – чиновник

Укранским органам власти предложили конкретные шаги по сохранению культурного наследия на оккупированных территориях.

Эксперты в сфере археологии и охраны культурного наследия обнародовали проект резолюции, в которой содержатся рекомендации по сохранению памятников культуры на оккупированных и прилегающих к ним территориях.

О резолюции рассказали в ходе семинара в Археологическом музее Института археологии НАН Украины.

Кроме того, на семинаре рассказали о состоянии культурного наследия в Крыму и на Донбассе.

Так, Эльмира Аблялимова, координаторка проектов Крымского института стратегических исследований, рассказала, что в Крыму сейчас происходит "археологический бум", связанный со строительством трассы Керчь-Севастополь, а строительные работы, которые проводятся роSSийской властью в Бахчисарайском заповеднике, "являются не реставрацией, а беспощадной реконструкцией уничтожающей комплексность объекта, искажающей его эстетику и ведущей к потере аутентичности памятника культуры крымских татар".

По данным Аблялимовой, в раскопках принимало участие около 1000 человек, исследовавших 600 000 квадратных метров территории и обнаруживших более 100 важных культурных объектов. Из них, по ее словам, сохранены были только три – "не связанных, с историей крымских татар; остальные объекты были зачищены под строительство".

Кроме того, из Крыма на территорию РФ массово перемещаются музейные предметы из Крыма: экспонаты музея Тавриды, Бахчисарайского комплекса и Ялтинского заповедника отправили на выставку центра Казань-Эрмитаж "Золотая Орда". По мнению Аблялимовой, "все эти факты являются последовательными проявлениями политики РоSSии, направленной на нивелирование крымскотатарского фактора в истории Крыма".

В Луганской области разрушаются курганы: об этом рассказал научный сотрудник Института археологии Сергей Телиженко. Его доклад был основан персональных исследованиях, а также фото- и видеоматериалах из Facebook, YouTube и Google Earth. Курганы и исторические поселения, по словам Телиженко, были разрушены в резуьтате действий луганских боевиков, Вооруженных сил Украины, а также местных жителей. "Объекты разрушаются траншеями, минируются и просто распахиваются под посевы, – рассказал он. – Кроме того, материалы спутниковых съемок позволяют сделать вывод о значительной активизации нелегальных раскопок".

В результате строительства "Стены" на границе Украины и РоSSии также разрушаются курганы. По словам заместителя завотделом охраны культурного наследия Луганской областной военно-гражданской администрации Владимира Выборного, в результате проекта "Стена" разрушено 200 курганов.

По его словам, к строительным работам секретного объекта не допускают археологов, поскольку те не имеют соответствующего допуска, но в то же время к нему привлечены частные организации.

По результатам семинара эксперты предложили украинским властям шаги в сторону сохранения культурного наследия Украины на неподконтрольных и граничащих с ними территориях. В частности, речь идет о необходимости срочного присоединения Украины к международным конвенциям (Второй протокол Гаагской конвенции 1954 года, конвенция УНИДРУА 1998 года, Никосская конвенция 2017 года), для ратификации которых необходимо адаптировать законодательство Украины.

Кроме того, согласно резолюции, необходимо выделить ресурсы на создание перечня культурных объектов, оказавшихся на оккупированных территориях, а также на проведение картографирования археологических объектов в привоенных зонах; следует определить (или назначить) чиновников, ответственных за сохранность культурного наследия на конкретных территориях и обеспечить доступ археологов к проекту "Стена".

Доработанную финальную версию резолюции вскоре выложат в свободный доступ, а также отправят на рассмотрение в Министерство культуры, Министерство обороны и другие ведомства.

Напомним, Верховная Рада приняла постановление с рекомендациями, составленными по итогам прошлогодних парламентских слушаний "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні".