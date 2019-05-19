Порошенко уволил первого замглавы СБУ Демчину и трех советников

Зам Грицака не будет работать при Зеленском.

Президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борье с коррупцией и организованной преступностью Павла Демчину.

Об этом говорится в указе №280/2019 от 18 мая.

Указом №279/2019 с должности уволен уполномоченный Президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ Дмитрий Ярмак.

Другими указами (№№276, 278, 283) Порошенко освободил от обязанностей советников президента Юрия Косюка (бизнесмен, владелец "Мироновского хлебопродукта"), Валентина Зайчука (глава аппарата Верховной Рады в 2002-2015 годах), Виктора Назаренко (экс-председатель Государственной пограничной службы).

Напомним, что Демчина был фигурантом уголовного производства НАБУ о незаконном обогащении перед тем, как эту статью отменил Конституционный суд Украины.

Детективы установили, что с 26 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года чиновник приобрел активы и совершил расходы в размере не менее 6,4 млн гривен. Среди прочего, речь идет о новом внедорожнике Land Rover Range Rover Sport, 2015 года выпуска, автомобиль MERCEDES-BENZ V250 2016 года выпуска, земельные участки в пригороде Киева площадью 0,1011 га и 0,1072 га, квартиру, рядом с указанными земельными участками.

В то же время, официальный его доход и доход членов его семьи в период с 25 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года составил 2,6 млн гривен, в том числе с учетом продажи предварительно приобретенного автомобиля JEEP GRAND CHEROKKE 4WD.