В Раде предложили вернуть президенту право назначать главу КГГА

Нардеп Писаренко сообщил, что зарегистрировал соответствующий законопроект.

?В Раде предложили вернуть президенту право назначать главу КГГА
Валерий Писаренко
Фото: Новые рубежи

Депутат Верховной Рады Валерий Писаренко (депутатская группа "Партия "Возрождение") зарегистрировал проект закона, предусматривающего возвращение президенту права назначать главу Киевской городской государственной администрации.

Об этом Писаренко сообщил в Фейсбуке.

Он уточнил, что зарегистрировал законопроект сегодня, 13 мая. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

"Сегодня зарегистрировал законопроект относительно усовершенствования порядка управления столицей. Смысл простой, предложил вернуть возможность назначать главу КГГА указом Президента. А также наделить его достаточными полномочиями, чтобы сделать Киев настоящей европейской столицей. Состояние столичных дел только подтверждает необходимость предоставления больших возможностей для государства в вопросе наведения порядка в Киеве", - написал нардеп.

Напомним, ранее, 23 апреля, Писаренко начал сбор подписей за снятие Андрея Парубия с должности председателя парламента.

Когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное ему парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2014 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

25 мая 2014 года Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева с результатом 56,7% голосов. 25 июня 2014 года президент Петр Порошенко своим указом назначил его главой КГГА.


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