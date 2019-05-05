Украинский военный пропал во время боя с диверсантами на Донбассе

Тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории.

Украинский военный пропал во время боя с диверсантами на Донбассе
Иллюстративное фото
Фото: Макс Левин

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе несколько дней назад во время боя с диверсантами исчез украинский военнослужащий.

Об этом сообщает командование морской пехоты ВМС Украины.

"На днях под прикрытием тумана, с целью получения более выгодного для себя положения, противник пытался незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив наших позиций вблизи села Николаевка. Наши побратимы, которые в это время несли боевое дежурство на наблюдательном посту, вовремя заметили перемещение противника и открыли по врагу огонь, вынудив его к отступлению. В это время на помощь морпехам подошла резервная группа, которая начала преследовать врага. Для прикрытия отступающих диверсантов противник начал обстрел нашей группы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ходе боя один из наших воинов пропал", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. Кроме того, командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям для установления режима прекращения огня на этом участке. Однако враг на уступки не пошел и продолжал обстрелы, тем самым помешав провести тщательный поиск пропавшего бойца.

"Сегодня стало известно, что тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории. В настоящее время мы принимаем все меры по идентификации погибшего человека и, в случае подтверждения информации, возвращения тела нашего побратима", - говорится в сообщении.


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