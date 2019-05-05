Дело о нападении на журналиста Комарова переквалифицировали в "покушение на убийство"

Журналист после операции впал в кому.

Уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство". Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, пишет Украинская правда.

По его данным, решение о переквалификации производства приняли в воскресенье, 5 мая.

"Уголовное производство переквалифицировано на ст.15 и ст.115 Уголовного кодекса. Полиция проводит розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника", - сообщил Тракало.

Ранее сообщалось, что Вадим Комаров, на которого совершили нападение утром, 4 апреля, в центре города, после операции впал в кому. По данным полиции, мужчина шел по улице, где на него напал неизвестный и нанес ему сильный удар по голове. Нападавшего разыскивает полиция.

Журналист часто затрагивал резонансные темы, в частности, хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.