Первыми об испытаниях сообщили вооруженные силы Южной Кореи.

Северная Корея подтвердила проведение военных испытаний у порта Вонсан утром 4 мая. Об этом со ссылкой на газета Трудовой партии Rodong пишет "Новая газета".

Фото: rodong.rep.kp КНДР сообщила об испытаниях нового управляемого оружия

"Военные тестировали дальнобойные ракетные орудия и тактическое управляемое оружие", - цитирует газета сообщение государственного информагентства КНДР .

На учениях в наблюдательном пункте присутствовал ее лидер Ким Чен Ын, который после "дал приказ увеличить боеспособность" страны.

На опубликованных снимках были показаны запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ранее не демонстрировавшейся) и испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) большого калибра.

Фото: rodong.rep.kp

Фото: rodong.rep.kp

Первыми об испытаниях сообщили вооруженные силы Южной Кореи: первоначально они говорили о ракетах малой дальности, однако позднее уточнили, что это были снаряды, а не баллистические ракеты. На второй версии также настаивали и в Минобороны Японии.