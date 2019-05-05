КНДР сообщила об испытаниях нового управляемого оружия

Первыми об испытаниях сообщили вооруженные силы Южной Кореи.

Северная Корея подтвердила проведение военных испытаний у порта Вонсан утром 4 мая. Об этом со ссылкой на газета Трудовой партии Rodong пишет "Новая газета".

КНДР сообщила об испытаниях нового управляемого оружия
Фото: rodong.rep.kp
КНДР сообщила об испытаниях нового управляемого оружия

 

"Военные тестировали дальнобойные ракетные орудия и тактическое управляемое оружие", - цитирует газета сообщение государственного информагентства КНДР.

На учениях в наблюдательном пункте присутствовал ее лидер Ким Чен Ын, который после "дал приказ увеличить боеспособность" страны.

На опубликованных снимках были показаны запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ранее не демонстрировавшейся) и испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) большого калибра.

Фото: rodong.rep.kp

 

Фото: rodong.rep.kp

 

Первыми об испытаниях сообщили вооруженные силы Южной Кореи: первоначально они говорили о ракетах малой дальности, однако позднее уточнили, что это были снаряды, а не баллистические ракеты. На второй версии также настаивали и в Минобороны Японии.

Напомним, ранее сообщалось, что над КНДР нависла угроза голода.


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