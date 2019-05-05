В Германии намерены штрафовать за отсутствие прививок от кори
Все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан разработал законопроект, в котором предлагает штрафовать тех, кто не сделал прививки, на 2,5 тысячи евро. Также планируется не допускать непривитых детей в детские сады, передает DW.
"Мы хотим защитить всех детей от заражения корью", - сказал Шпан газете Bild am Sonntag, которая вышла в воскресенье, 5 мая.
"Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать это (наличие прививок. - Ред.)", - говорит министр здравоохранения Германии.
По его словам, родители тех, кто уже ходит в школу или детский сад, должны будут представить свидетельство о том, что их дети привиты, до июля 2020 года.
По данным Института Роберта Коха, от кори в Германии привиты 93% детей. Йенс Шпан хочет, чтобы таких было, по меньшей мере, 95%.
Ранее сообщалось, что невакцинированным детям запретили посещать школу в Италии.
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Политика
05.05.2019 21:05