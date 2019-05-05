МИД Украины предостерег Совет Европы от уступок РоSSии

Украинские дипломаты считают, что организация находится в кризисе из-за шантажа РФ.

МИД Украины предостерег Совет Европы от уступок РоSSии
МИД Украины предостерег Совет Европы от уступок РоSSии
Фото: xsport.ua

Министерство иностранных дел Украины считает, что Совет Европы не должен идти на уступки РоSSии, которая нарушила нормы международного права и финансово шантажирует организацию. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства по случаю 70-летия Совета Европы.

«Должны с грустью констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, которое вызвано, прежде всего, разрушительными действиями РоSSийской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», - говорится в заявлении.

«Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний Совет Европы получил достаточно силы и здравого смысла, чтобы и дальше оставаться образцом демократии, а не встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии безосновательной уступки в пользу крупнейшего государства-нарушителя его принципов и норм», - заявили в украинском МИДе.

В министерстве подчеркнули, что Украина со своей стороны остается преданной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина, включая временно оккупированные территории.

Напомним, после начала агрессии РоSSии против Украины в 2014 году права роSSийской делегации в ПАСЕ были ограничены, включая лишение права голоса. В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год.

В 2017 году Москва приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы. По уставу Совета Европы, если до июня этого года роSSийская сторона не возобновит выполнение своих финансовых обязательств, государство может быть лишено репрезентационных прав в организации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Епифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыреЕпифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыре
РоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к ЗеленскомуРоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
США впервые использовали истребители F-35A в боевых условияхСША впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях
В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранатВ гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
На выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомленияНа выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомления
Блок рекламы


Похожие новости
Председатель Нацсовета по ТВ подал в отставкуПредседатель Нацсовета по ТВ подал в отставку
Порошенко назначил сотрудника своей администрации членом НацсоветаПорошенко назначил сотрудника своей администрации членом Нацсовета
Ночью сожгли автомобиль секретаря Ровенского горсоветаНочью сожгли автомобиль секретаря Ровенского горсовета
Порошенко присвоил погибшему в 2014 году генералу Момоту звание Героя УкраиныПорошенко присвоил погибшему в 2014 году генералу Момоту звание Героя Украины
Советники Зеленского пообщались с послами ЕС в БрюсселеСоветники Зеленского пообщались с послами ЕС в Брюсселе
Зеленский встретился с мусульманскими религиозными лидерами УкраиныЗеленский встретился с мусульманскими религиозными лидерами Украины
Спикера миссии Украины в ООН Николенко избрали вице-председателем комитета по информацииСпикера миссии Украины в ООН Николенко избрали вице-председателем комитета по информации
Украина будет добиваться санкций против РоSSии за "паспортную агрессию" ПутинаУкраина будет добиваться санкций против РоSSии за "паспортную агрессию" Путина
Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в домах крымских татарУкраина обратится в Совет Европы из-за обысков в домах крымских татар
Нардепа Найема не пускали в Армению по требованию РоSSииНардепа Найема не пускали в Армению по требованию РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости