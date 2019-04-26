В обеих палатах Конгресса США осудили указ Путина о "паспортизации" Донбасса

Сенат и Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов выразили протест и осудили указ президента РФ относительно предоставления роSSийского гражданства жителям оккупированных территорий на Донбассе.

Влиятельные сенаторы и конгрессмены высказали ряд заявлений по этому поводу.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США .

"В обеих палатах Конгресса США осудили решение РоSSии об упрощенной выдаче роSSийских паспортов украинцам в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

"Еще одно дерзкое нападение на украинский суверенитет, которое свидетельствует, что Путин не относится серьезно к миру", - прокомментировал указ руководитель Комитета по вопросам Вооруженных сил верхней палаты Конгресса сенатор-республиканец Джим Инхоф.

Влиятельный американский законодатель выразил призыв к властям США продолжить поддерживать Украину, а также поднять цену для путинской РоSSии за ее агрессию.

Сопредседатель Украинского кокуса в Сенате Роб Портман подчеркнул, что "решение РоSSии об ускоренной выдаче гражданства жителям востока Украины является очередной дерзкой попыткой легитимизировать незаконную оккупацию этих регионов Россией ". Он отметил, что эти территории являются частью Украины, а не РоSSии.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен-демократ Элиот Энгель призвал власти РоSSии отменить это "провокационное" решение. "Путин должен признать суверенитет Украины и уважать ее территориальную целостность", - подчеркнул американский конгрессмен.

После подписания Путиным указа об упрощенной выдаче роSSийских паспортов жителям оккупированного Донбасса международное сообщество осудило действия РФ , назвав их нарушением минских соглашений и попыткой подрыва процесса мирного урегулирования в восточной части украинского Донбасса.