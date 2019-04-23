Около 20 роSSийских военнослужащих госпитализированы с отравлением в оккупированном Луганске из-за попадания сточных вод в систему водоснабжения. Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Александр Мотузянык, ссылаясь на данные внешней разведки.

"Из-за отсутствия денег на ремонт вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к ее загрязнению сточными водами канализации. Использованное загрязненной воды повлекло увеличение количества заболеваний среди местных жителей и, в том числе, среди личного состава одной из мотострелковых бригад противника", - сказал Мотузянык.

С начала апреля с диагнозом "отравление" было госпитализировано больше 20 роSSийских военнослужащих, лечение других, которые обращались в признаками отравления, проводилось амбулаторно. Информацию о пострадавших среди гражданского населения спикер Минобороны не озвучил.

Мотузянык также отметил, что роSSийское оккупационное командование приказало скрыть факт массового отравления военных.