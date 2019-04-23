В ОРЛО отравились загрязненной водой около 20 роSSийских военных

Информации о пострадавших среди гражданского населения нет.

В ОРЛО отравились загрязненной водой около 20 роSSийских военных
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

Около 20 роSSийских военнослужащих госпитализированы с отравлением в оккупированном Луганске из-за попадания сточных вод в систему водоснабжения. Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Александр Мотузянык, ссылаясь на данные внешней разведки.

"Из-за отсутствия денег на ремонт вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к ее загрязнению сточными водами канализации. Использованное загрязненной воды повлекло увеличение количества заболеваний среди местных жителей и, в том числе, среди личного состава одной из мотострелковых бригад противника", - сказал Мотузянык.

С начала апреля с диагнозом "отравление" было госпитализировано больше 20 роSSийских военнослужащих, лечение других, которые обращались в признаками отравления, проводилось амбулаторно. Информацию о пострадавших среди гражданского населения спикер Минобороны не озвучил.

Мотузянык также отметил, что роSSийское оккупационное командование приказало скрыть факт массового отравления военных.

Напомним, накануне Украина забрала из ОРЛО 60 заключенных, которые отбывали наказание в исправительных учреждениях на территории оккупированных Россией районов.


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