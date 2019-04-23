"Новая ирландская республиканская армия" признала причастность к убийству журналистки

Представители организации анонимно извинились через газету.

"Новая ирландская республиканская армия" признала причастность к убийству журналистки
Фото: LinkedIn

"Новая Ирландская республиканская армия" признала причастность к убийству журналистки Лайры Макки. Об этом пишет издание The Irish News.

Газета распространила заявление участников организации, в котором они приносят семье погибшей "искренние и глубокие извинения".

Накануне полиция Ирландии попросила местных жителей сообщить любую информацию о причастных к убийству. Двоих подозреваемых, задержанных после убийства, вчера отпустили.

Макки была убита в ночь на 19 апреля в Лондондерри в Северной Ирландии, куда приехала освещать беспорядки. Причиной столкновений стала серия полицейских обысков, неизвестные стали стрелять в сотрудников правоохранительных органов и кидать в них бутылки с зажигательной смесью. Когда журналистка стояла у полицейской машины, мужчина в маске открыл огонь в сторону автомобиля, от полученных ранений женщина скончалась в больнице.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Зеленский представил свою командуЗеленский представил свою команду
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
Убийцу болгарской журналистки Виктории Мариновой приговорили к 30 годам тюрьмыУбийцу болгарской журналистки Виктории Мариновой приговорили к 30 годам тюрьмы
Полиция Северной Ирландии отпустила обоих задержанных по подозрению в убийстве журналисткиПолиция Северной Ирландии отпустила обоих задержанных по подозрению в убийстве журналистки
Полиция Северной Ирландии арестовала 18-летнего и 19-летнего подозреваемых в убийстве журналисткиПолиция Северной Ирландии арестовала 18-летнего и 19-летнего подозреваемых в убийстве журналистки
СБУ не сообщает суду, где находится подозреваемый в причастности к убийству Гандзюк ПавловскийСБУ не сообщает суду, где находится подозреваемый в причастности к убийству Гандзюк Павловский
ГБР проверит возможную причастность директора НАБУ к сокрытию коррупции в оборонпромеГБР проверит возможную причастность директора НАБУ к сокрытию коррупции в оборонпроме
Активисты назвали имя еще одного причастного к убийству Гандзюк
В СБУ пообещали проверить причастность сотрудника спецслужбы к убийству ГандзюкВ СБУ пообещали проверить причастность сотрудника спецслужбы к убийству Гандзюк
ПАСЕ признала захваченных РоSSией украинских моряков военнопленнымиПАСЕ признала захваченных РоSSией украинских моряков военнопленными
Наместник Лавры отрицает причастность к подготовке провокаций в КиевеНаместник Лавры отрицает причастность к подготовке провокаций в Киеве
РоSSийская шпионка Бутина признала себя виновной на суде в СШАРоSSийская шпионка Бутина признала себя виновной на суде в США
Последние новости
Подгружаем последние новости