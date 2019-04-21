КИУ: из-за небольшого размера бюллетеня видно, за кого голосуют избиратели

Отметку также можно увидеть сквозь прозрачную урну.

?КИУ: из-за небольшого размера бюллетеня видно, за кого голосуют избиратели
Фото: Блок Петра Порошенка

Наблюдатели во втором туре выборов президента Уккраины во всех регионах сообщают, что на участках часто можно увидеть, за кого проголосовал тот или иной избиратель.

Об этом сообщается на странице Комитета избирателей Украины в Фейсбуке.

"Это происходит из-за небольшого размера бюллетеня, отметку на котором можно увидеть сквозь прозрачную урну", - говорится в сообщении.

В КИУ отмечают, что избиратели часто не сворачивают свой бюллетень, бросая его в урну, поэтому можно увидеть, за кого они проголосовали.

"Таким образом результаты волеизъявления могут увидеть посторонние лица, в том числе, - другие избиратели, наблюдатели, члены комиссии. Такая ситуация иногда приводит к замечаниям со стороны избирателей, которые считают, что таким образом нарушается их тайна голосования. Также ряд фото избирательных ящиков с заполненными бюллетенями активно публикуются в социальных сетях", - отмечаеют в КИУ.

Напомним, бюллетень второго тура президентских выборов - серо-голубого цвета размером 20 на 15 см. В первом туре выборов избирательный бюллетень был самым большим по размеру за время независимости Украины.

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский во втором туре показал свой заполненный бюллетень журналистам.

После первого тура выборов на лидера Радикальной партии Олега Ляшко и нардепа Игоря Мосийчука за демонстрацию бюллетенй были составлены админпротоколы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Гендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб ЗеленскогоГендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб Зеленского
Зеленскому вручили админпротокол из-за демонстрации бюллетеняЗеленскому вручили админпротокол из-за демонстрации бюллетеня
Супругу Зеленского удалили из базы "Миротворца" (обновлено)Супругу Зеленского удалили из базы "Миротворца" (обновлено)
Суд в ночь перед вторым туром отклонил иск о снятии Зеленского с выборовСуд в ночь перед вторым туром отклонил иск о снятии Зеленского с выборов
Супругу Зеленского внесли в базу "Миротворца" как "информатора боевиков"Супругу Зеленского внесли в базу "Миротворца" как "информатора боевиков"
"Либо штаб в РоSSии, либо тотальная некомпетентность", - Порошенко о словах Зеленского о "повстанцах"
Порошенко предупредил о возможности Майдана после победы ЗеленскогоПорошенко предупредил о возможности Майдана после победы Зеленского
Адвокат Коломойского пришел на дебаты вместе с ЗеленскимАдвокат Коломойского пришел на дебаты вместе с Зеленским
Зеленский заявил, что посадит "даже Коломойского", если тот нарушит законЗеленский заявил, что посадит "даже Коломойского", если тот нарушит закон
Путин ознакомится с дебатами Зеленского и Порошенко в дайджесте или записиПутин ознакомится с дебатами Зеленского и Порошенко в дайджесте или записи
Последние новости
Подгружаем последние новости