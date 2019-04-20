Полиция Северной Ирландии арестовала 18-летнего и 19-летнего подозреваемых в убийстве журналистки

Лира Макки погибла в результате стрельбы во время беспорядков.

Полиция Северной Ирландии арестовала 18-летнего и 19-летнего подозреваемых в убийстве журналистки
Лира Макки
Фото: LinkedIn

Полиция Северной Ирландии арестовала двух подозреваемых в убийстве журналистки во время беспорядков в городе Лондондерри.

"Детективы следственной команды арестовали двух мужчин в возрасте 18 и 19 лет, согласно закону о терроризме, в связи с убийством [Лиры Макки]", - говорится в заявлении полиции.

Напомним, в Лондондерри накануне годовщины Пасхального восстания, когда ирландские католики-националисты вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году, вспыхнули массовые беспорядки. Участники акции забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью.

В результате стрельбы погибла журналистка Лира Макки. Полиция рассматривает убийство журналистки как террористический акт.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Блок рекламы


Похожие новости
В Северной Ирландии в ходе беспорядков убили журналисткуВ Северной Ирландии в ходе беспорядков убили журналистку
Полиция задержала и отпустила активиста, раздававшего листовки против кандидата ЗеленскогоПолиция задержала и отпустила активиста, раздававшего листовки против кандидата Зеленского
Полиция задержала депутата в Сумской области с 380 тыс. долларов наличнымиПолиция задержала депутата в Сумской области с 380 тыс. долларов наличными
Авторов скандальных билбордов с Порошенко привлекут к админответственности, - полицияАвторов скандальных билбордов с Порошенко привлекут к админответственности, - полиция
Полиция вызвала на допрос нардепа Березенко по делу о подкупе избирателейПолиция вызвала на допрос нардепа Березенко по делу о подкупе избирателей
Полиция возбудила дело из-за ролика, в котором Зеленского сбивает грузовикПолиция возбудила дело из-за ролика, в котором Зеленского сбивает грузовик
Полиция задержала под офисом Зеленского двух человек, провоцировавших дракуПолиция задержала под офисом Зеленского двух человек, провоцировавших драку
Арест подозреваемым в убийстве Виталия "Сармата" Олешко продлен еще на два месяцаАрест подозреваемым в убийстве Виталия "Сармата" Олешко продлен еще на два месяца
Полиция задержала одессита, который добивал нацгвардейцев после ДТППолиция задержала одессита, который добивал нацгвардейцев после ДТП
В Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривенВ Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости