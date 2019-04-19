Аноним сообщил о возможном покушении на Порошенко в студии НОТУ

В Национальную полицию перед теледебатами на Национальном общественном телеканале поступил анонимный звонок о возможном покушении на президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила в эфире UA:Перший ведущая Мирослава Барчук.

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Меня спрашивают об этом в эфире, и я объявляю это для того, чтобы те, кто боится, сейчас покинули зал", - сказала она.

По ее словам, звонок на линию 102 касался покушения на президента.

Порошенко в ответ сказал, что он все равно хочет остаться и выступить.