Аноним сообщил о возможном покушении на Порошенко в студии НОТУ
Президент решил остаться и продолжить выступление.
В Национальную полицию перед теледебатами на Национальном общественном телеканале поступил анонимный звонок о возможном покушении на президента Петра Порошенко.
Об этом сообщила в эфире UA:Перший ведущая Мирослава Барчук.
"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Меня спрашивают об этом в эфире, и я объявляю это для того, чтобы те, кто боится, сейчас покинули зал", - сказала она.
По ее словам, звонок на линию 102 касался покушения на президента.
Порошенко в ответ сказал, что он все равно хочет остаться и выступить.
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19.04.2019 18:05