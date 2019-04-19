Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами

Кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами.

Задавая вопросы Порошенко, которые были написаны на листке бумаги (Зеленский анонсировали их как вопросы от народа), он зачитал: "Правда ли это, что конфеты Рошен есть в пайках повстанцев "ЛНР" и "ДНР".

Зеленский назвал
Фото: Макс Требухов

В то же время он сказал, что многократно бывал в зоне антитеррористической операции и не прятался от повесток о призыве на военную службу.

Напомним, что согласно законодательству Украины неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными РоSSийской Федерацией, а вооруженные формирования, которые там находятся - роSSийскими.


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