Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами
Кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами.
Задавая вопросы Порошенко, которые были написаны на листке бумаги (Зеленский анонсировали их как вопросы от народа), он зачитал: "Правда ли это, что конфеты Рошен есть в пайках повстанцев "ЛНР" и "ДНР".
В то же время он сказал, что многократно бывал в зоне антитеррористической операции и не прятался от повесток о призыве на военную службу.
Напомним, что согласно законодательству Украины неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными РоSSийской Федерацией, а вооруженные формирования, которые там находятся - роSSийскими.
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19.04.2019 16:37