Порошенко: не верю, что Зеленский мечтает сдать Украину, но такая мечта есть у Путина

Президент Петр Порошенко начал свое выступление на дебатах с кандидатом в президенты шоуменом Владимиром Зеленским.

Согласно жеребьевке, действующий президент выступал вторым.

"Право украинского народа - знать, что именно собирается делать кандидат в президенты воюющей страны? И что собирается делать именно он, а не его штаб, консультанты и советники", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что для граждан Украины в первую очередь важно знать будущее, а не обливать друг друга грязью.

"Важно - победить врага, а не распространять роSSийские фейки...", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что не верит в то, что Зеленский "мечтает сдать Украину РоSSии", однако, такая мечта, по словам Порошенко, есть у Путина.

Фото: Макс Требухов

Порошенко также подчеркнул, что сейчас для Украины существуют большие риски.

"Ваша команда сказала, что Вы уже начали курс молодого бойца. Это хорошая вещь. Но стоило его начать 4 года назад, в 2014 году, когда стране нужны были добровольцы, а Владимир прятался от повесток, по которым его вызвали в военкомат", - обратился он к Зеленскому.