Порошенко: не верю, что Зеленский мечтает сдать Украину, но такая мечта есть у Путина

На НСК "Олимпийский" проходят дебаты кандидатов в президенты Украины.

Порошенко: не верю, что Зеленский мечтает сдать Украину, но такая мечта есть у Путина
Порошенко на НСК "Олимпийский"

Президент Петр Порошенко начал свое выступление на дебатах с кандидатом в президенты шоуменом Владимиром Зеленским.

Согласно жеребьевке, действующий президент выступал вторым.

"Право украинского народа - знать, что именно собирается делать кандидат в президенты воюющей страны? И что собирается делать именно он, а не его штаб, консультанты и советники", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что для граждан Украины в первую очередь важно знать будущее, а не обливать друг друга грязью.

"Важно - победить врага, а не распространять роSSийские фейки...", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что не верит в то, что Зеленский "мечтает сдать Украину РоSSии", однако, такая мечта, по словам Порошенко, есть у Путина.

Фото: Макс Требухов

Порошенко также подчеркнул, что сейчас для Украины существуют большие риски.

"Ваша команда сказала, что Вы уже начали курс молодого бойца. Это хорошая вещь. Но стоило его начать 4 года назад, в 2014 году, когда стране нужны были добровольцы, а Владимир прятался от повесток, по которым его вызвали в военкомат", - обратился он к Зеленскому.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский заявил, что посадит "даже Коломойского", если тот нарушит законЗеленский заявил, что посадит "даже Коломойского", если тот нарушит закон
Зеленский: мы голосовали за одного Порошенко, а избрали другогоЗеленский: мы голосовали за одного Порошенко, а избрали другого
Путин ознакомится с дебатами Зеленского и Порошенко в дайджесте или записиПутин ознакомится с дебатами Зеленского и Порошенко в дайджесте или записи
Глава Окружного админсуда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностьюГлава Окружного админсуда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью
Окружной админсуд Киева получил иск о запрете Порошенко, Кононенко и Райнину выезжать за границуОкружной админсуд Киева получил иск о запрете Порошенко, Кононенко и Райнину выезжать за границу
Президент Эстонии в Москве поговорила с Путиным про УкраинуПрезидент Эстонии в Москве поговорила с Путиным про Украину
Порошенко поручил НБУ обеспечить Приватбанк наличными и не допустить паникиПорошенко поручил НБУ обеспечить Приватбанк наличными и не допустить паники
Зеленский открестился от сотрудничества с Александром ХаребинымЗеленский открестился от сотрудничества с Александром Харебиным
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткойКоломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Зеленский пообещал сделать все возможное для стабильности ПриватбанкаЗеленский пообещал сделать все возможное для стабильности Приватбанка
Последние новости
Подгружаем последние новости