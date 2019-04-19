Зеленский: мы голосовали за одного Порошенко, а избрали другого

Лидер первого тура заявил, что он результат политики двойных стандартов Порошенко.

Зеленский: мы голосовали за одного Порошенко, а избрали другого
Фото: Анна Стешенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время вступительного слова на дебатах на НСК "Олимпийский" назвал избрание Петра Порошенко в 2014 году ошибкой.

"Я стою сейчас на этой сцене. Мог ли я когда-то представить, что я, обычный парень из Кривого Рога, буду бороться за кресло президента против человека, которого мы уверенно избрали президентом Украины в 2014 году. И что самое интересное, я сам был за господина Порошенко. Но я ошибся. Мы ошиблись", - сказал он.

"Могли ли мы тогда представить, что его "жить по-новому" станет нашим выживать. Могли ли мы тогда представить, что его "я закончу войну за две недели" станет нашим Иловайском и Дебальцево. Могли ли мы тогда представить, что его обогащение людей станет обогащением только его людей. Могли ли мы тогда представить, что Революцией достоинства воспользуются негодяи", - продолжил Зеленский.

Фото: Макс Требухов

"Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а избрали другого. Это правда. Потому что существует два Порошенко. Первый - прекрасный оратор, специалист, финансист, экономист, на всем знается. Он обычно появляется, когда есть камеры. А потом, когда камеры выключаются, появляется другой - такой себе Петр Второй. Первый Петр Порошенко на Михайловской площади кричит: Путин, я тебе покажу. А второй - тихонько передает приветики господином Медведчуком в Москву. Первый говорит, что в платежках за коммуналку будет минус, а второй делает Роттердам плюс. Первый говорит: я открываю школу, а второй - постоянно открывает магазины "Рошен", - сказал кандидат в президенты.

Зеленский заявил, что его выдвижение в президенты стало результатом такой двойной политики.


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