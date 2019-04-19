Военный советник Зеленского осудил керченскую операцию и поддержал курс на НАТО

"Сдуру можно сегодня и наступательную операцию начать. Я ж не против, но надо готовиться".

Военный советник Зеленского осудил керченскую операцию и поддержал курс на НАТО
Иван Апаршин
Фото: Дарія Давиденко / Апостроф

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин осудил ноябрьскую операцию с проходом украинских кораблей через Керченский пролив.

"Я считаю, что есть очень много вопросов к тем людям, которые имели отношение к этой операции. Слушайте, ну если вы посылаете их туда, то вы хоть дайте им шанс на возвращение! Вы же даже им шанса не дали, вы ж знали, что вы ничем не можете их поддержать, зачем вы их туда отправляли?! Так же можно напринимать такие решения, что потом не будем знать, что с этим всем делать", - сказал он в интервью "Украинским новостям".

Апаршин считает, что такие операции надо готовить более тщательно и предусматривать все варианты.

"Слушайте, сдуру можно сегодня и наступательную операцию начать. Я ж не против, но надо готовиться более тщательно и предусматривать все варианты. Надо всегда предусматривать все вариант, даже когда шансов нет. Зачем же мы людей бросаем?" - сказал он.

Кроме того, говоря о сотрудничестве Украины с НАТО, Апаршин сказал, что другого пути у Украины нет.

"Как я могу видеть сотрудничество, если в Конституции Украины прописана четкая норма. Я вообще вижу будущее Украины в системе коллективной безопасности. Я просто не вижу другого пути, и его не существует. Вопрос референдума - это уже процедура поддержки. Моя позиция очень четкая - сначала критерии, стандарты НАТО, готовность не только ВСУ, но и государства Украина, а потом будет быстро решаться этот вопрос - или через референдум или каким-то другим путем", - сказал он.

Напомним, 25 ноября роSSийские военные захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) тоже признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными.

РоSSия отказалась признать украинских моряков военнопленными и обвинила их в совершении уголовного преступления.


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