Окружной админсуд Киева получил иск о запрете Порошенко, Кононенко и Райнину выезжать за границу

Телеведущий "1+1" требует ограничить свободу передвижение политиков в течение года после проведения выборов.

Окружной административный суд Киева получил иск с требованием запретить выезд за границу президенту Петру Порошенко, главе АП Игорю Райнину и первому замглавы парламентской фракции БПП Игорю Кононенко. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иск подал телеведущий канала "1+1" Александр Дубинский, ответчиками иска являются Национальная полиция, СБУ и Госпогранслужба. Ведущий просит суд признать противоправным их "бездействие по защите национальной безопасности Украины", а также запретить "третьим лицам" выезжать за границу в течение 1 года после проведения парламентских и президентских выборов.

Среди других требований иска - признание противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ по несовершению профилактических действий по предупреждению коррупции и посягательств на экономическую безопасность государства со стороны вышеуказанных лиц.

Суд исследует материалы иска и решает вопрос об открытии производства по делу.