Окружной админсуд Киева получил иск о запрете Порошенко, Кононенко и Райнину выезжать за границу

Телеведущий "1+1" требует ограничить свободу передвижение политиков в течение года после проведения выборов.

Окружной админсуд Киева получил иск о запрете Порошенко, Кононенко и Райнину выезжать за границу
Фото: Александр Рудоманов

Окружной административный суд Киева получил иск с требованием запретить выезд за границу президенту Петру Порошенко, главе АП Игорю Райнину и первому замглавы парламентской фракции БПП Игорю Кононенко. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иск подал телеведущий канала "1+1" Александр Дубинский, ответчиками иска являются Национальная полиция, СБУ и Госпогранслужба. Ведущий просит суд признать противоправным их "бездействие по защите национальной безопасности Украины", а также запретить "третьим лицам" выезжать за границу в течение 1 года после проведения парламентских и президентских выборов.

Среди других требований иска - признание противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ по несовершению профилактических действий по предупреждению коррупции и посягательств на экономическую безопасность государства со стороны вышеуказанных лиц.

Суд исследует материалы иска и решает вопрос об открытии производства по делу.

Напомним, накануне Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка в 2016 года. Суд известен и рядом других одиозных решений, например, об отстранении от должности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о признании незаконным требование Верховной Рады указать принадлежность к роSSийской церкви для православной церкви Московского патриархата. Глава суда Павел Вовк ранее признал, что решения этого суда восстановили в должностях более 60% чиновников, уволенных по закону об очищении власти.


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