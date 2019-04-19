Президент Эстонии в Москве поговорила с Путиным про Украину

Керсти Кальюлайд изложила позицию своей страны "исходя из позиций Европейского Союза".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая приехала в Москву на церемонию открытия здания посольства Эстонии в Москве после реконструкции, встретилась с президентом РоSSии Владимиром Путиным. Они обсудили двусторонние и международные отношения, в частности ситуацию в Украине и Грузии, сообщает эстонское издание Рostimees.

Встреча Керсти Кальюлайд и Владимира Путина в Москве
Фото: delfi.ee
Встреча Керсти Кальюлайд и Владимира Путина в Москве

 

"Мы говорили о ситуации в Украине, говорили о ситуации в Грузии. Я сказала, что в обеих странах я была на линиях конфликта и говорила с людьми через колючую проволоку и через шлагбаумы. Мы обсудили, какими могли бы быть в будущем сценарии решения этих конфликтов. Естественно, я на каждом шагу подчеркивала позицию Европейского союза, за которую Эстония стоит, как страна-член ЕС", - заявила Кальюлайд на пресс-конференции.

Также стороны обсудили тематику Nord Stream 2. Президент Эстонии отметила, что объяснила Путину планы Эстонии о выходе из роSSийской электросети.

"Я сказала, что построенное в 1960 году соединение нуждается в основательной реконструкции, и нам проще и дешевле сделать эту работу в западном направлении, чтобы присоединиться к распределительным сетям Центральной Европы, поскольку такие проекты поддерживает ЕС", - отметила Керсти Кальюлайд.

Напомним, в мае 2018 года президент Эстонии посетила Донбасс. Это был первый визит главы иностранного государства в зону боевых действий.


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