Порошенко поручил НБУ обеспечить Приватбанк наличными и не допустить паники

Генпрокуратуре и СБУ президент предложил изучить возможность открытия дела за неправосудное решение по Приватбанку.

Порошенко поручил НБУ обеспечить Приватбанк наличными и не допустить паники
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко считает необходимым сделать все возможное для недопущения паники среди населения в связи признанием национализации Приватбанка незаконной.

"Сегодня нашими скоординированными действиями мы должны убрать любые риски, защитить интересы людей, защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы и не допустить паники, которая может быть вызвана на рынке", - сказал глава государства на заседании СНБО.

Президент поручил Национальному банку обеспечить Приватбанк наличными для бесперебойной работы.

"К Национальному банку обращаемся: обеспечить бесперебойную работу всех отделений Приватбанка, укомплектовать их необходимой наличностью, чтобы не допустить сбоев в функционировании", - сказал он.

При этом Порошенко предложил СНБО поручить Министерству финансов проанализировать все риски и последствия, которые могут наступить в случае выполнения решения суда по отмене национализации Приватбанка.

"Насколько я понимаю, если мы извлечем 155 млрд гривен докапитализации банка, это потянет за собой риски в виде 100 млрд дополнительного финансирования Фонда гарантирования физлиц. Выплата этих средств будет иметь риски для инфляции, курса", - сказал президент.

Глава государства поручил Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины оценить основания для открытия уголовного производства против судей Окружного административного суда Киева, вынесших решение о незаконности национализации Приватбанка.

"Обращаюсь с просьбой к СБУ и Генпрокурору оценить после завершения всех необходимых судебных процедур возможность и основания для возбуждения уголовного дела за неправомочное решение судей, которые вынесли эти позиции, не вмешиваясь в анализ этого решения по сути", - сказал президент.

Прошенко также поддержал Министерство юстиции относительно необходимости обращения к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой ускорить процедуру оценки для перезапуска Окружного админсуда Киева.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Порошенко назвал решение суда по Приватбанку первым признаком реванша.


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