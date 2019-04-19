Зеленский пообещал сделать все возможное для стабильности Приватбанка

Кандидат в президенты прокомментировал решение "карманного суда" Порошенко.

Зеленский пообещал сделать все возможное для стабильности Приватбанка
Фото: 1+1

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал в случае победы на выборах сделать все в его силах, чтобы обеспечить стабильность Приватбанка после решения Окружного админсуда Киева о незаконности его национализации.

Об этом он сказал в эфире 1+1.

"Я буду делать все, чтобы это сделать. Я вам гарантирую, что сделаю все, чтобы Приватбанк был стабильным банком и никак не повлиял на экономические и банковские вопросы", - заявил Зеленский, назвав ОАСК "карманным судом" действующего президента Петра Порошенко.

На вопрос о компенсации $2 млрд бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому Зеленский пошутил, что у него таких денег нет. "Я не буду делать никаких действий, не буду участвовать ни в каких коррупционных схемах, чтобы кому-то что-то возвращать", - пообещал он.

Ключевой экономический советник Зеленского Александр Данилюк, который был министром финансов во время национализации Приватбанка, в свою очередь сказал, что ему сложно комментировать секретное решение ОАСК.

"Мы можем только решать, возможно ли доверять этому суду. И мы понимаем, что доверять этому суду нельзя, ведь именно этот суд принимал решение о восстановлении Насирова, другие решения не в пользу государства. Это суд с соответствующей репутацией", - сказал Данилюк.

Он признал, что решение ОАСК может иметь негативные последствия, но если страна смогла решить вопрос Приватбанка в конце 2016 года, то сможет сделать это и в середине 2019-го.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Митрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцамиМитрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцами
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский представил свою командуЗеленский представил свою команду
Зеленский не поедет на дебаты в студию 19 апреля, - штабЗеленский не поедет на дебаты в студию 19 апреля, - штаб
Рожкова: возвращение Приватбанка Коломойскому через отмену национализации невозможноРожкова: возвращение Приватбанка Коломойскому через отмену национализации невозможно
Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекреченоРешение суда о незаконности национализации Приватбанка засекречено
Зеленский объяснил, что избегает публичных выступлений "чтобы объединить украинцев"Зеленский объяснил, что избегает публичных выступлений "чтобы объединить украинцев"
Зеленский рассчитывает на большинство в Раде после парламентских выборовЗеленский рассчитывает на большинство в Раде после парламентских выборов
Коломойский пообещал вернуться в Украину после победы ЗеленскогоКоломойский пообещал вернуться в Украину после победы Зеленского
Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за ПриватбанкаПорошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка
Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреляЗеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости