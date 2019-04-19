Суд возобновил арест счетов банка Александра Януковича

Суд удовлетворил жалобу Генпрокуратуры.

Суд возобновил арест счетов банка Александра Януковича
Фото: domnaydem.com

Шевченковский районный суд Киева возобновил арест счетов ликвидированного Всеукраинского банка развития, принадлежавшего Александру Януковичу - сыну осужденного за госизмену экс-президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующее постановление вынес судья Евгений Мартынов на заседании в четверг, 18 апреля.

"Судья Мартынов постановил отказать в снятии ареста с ряда счетов банка "ВБР", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Голуб своим решением сняла арест с 1,2 млрд гривен на счетах банка "ВБР" Януковича-младшего. ГПУ подала жалобу на это постановление.

Напомним, Всеукраинский банк развития работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. Во времена власти Януковича активы банка выросли почти в 13 раз. Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВБР 21 декабря 2014 года. С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация.


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