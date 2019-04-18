Окружной админсуд остановил конкурс на глав налоговой и таможни

Решение принято по иску нардепа Антонищака из БПП.

Окружной админсуд остановил конкурс на глав налоговой и таможни
Фото: ukr.media

Окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжение Кабинета министров об объявлении конкурса на должности глав Налоговой и Таможенной службы.

Об этом говорится на сайте суда.

Решение было принято 17 апреля в качестве обеспечительной меры по иску народного депутата Андрея Антонищака.

"Суд, принимая решение об удовлетворении заявления об обеспечении иска исходил из того, что непринятие таких мер, очевидно, может привести к тому, что защита прав, свобод и интересов заявителя, в защиту которых подается административный иск, станет невозможным, или для их восстановления необходимо будет приложить значительные усилия и расходы", - говорится на сайте ОАСК.

"Из устной критики господина Антонищака я понял, что, по его мнению, к конкурсу допустили кого-то, кто не имеет необходимых 7 лет руководящего стажа", - написал в фейсбуке участник конкурса, первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Сам Антонищак в фейсбуке пишет, что у него есть претензии к Сергею Верланову. "То, что я озвучивал, происходит! Шулерства на конкурсе по замещению должностей руководителя таможенной и налоговой службы. Самое большое количество баллов набрал господин Верланов, у которого конфликт интересов и отсутствует соответствующий стаж работы! Еще месяц назад были известны результаты конкурса. Вследствие договорняков на налоговую проходят Верланов и Кавилин, на таможню - Нефьодов и Орленко", - написал он 16 апреля.

Конкурс на глав налоговой и таможни находится на завершающей стадии. 23 апреля с финалистами конкурса должно было состояться собеседование.

Разделение Государственной фискальной службы на налоговую и таможенную - одно из требований Международного валютного фонда.

Напомним, что Антонищак - глава подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности таможенных органов.

Он больше всего известен инцидентом на трассе Киев-Чоп в августе 2017 года, когда он попался патрульным полицейским пьяным за рулем. Депутат отказался проходить экспертизу и проверку на алкотестере, однако полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердили и два свидетеля, которые были на месте происшествия.

Депутата не привлекли к ответственности в связи с истечением срока наложения административного взыскания.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Митрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцамиМитрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцами
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде ЗеленскогоБывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского
Трамп назвал своих главных соперников на выборах США в 2020 годуТрамп назвал своих главных соперников на выборах США в 2020 году
НАПК внесло предписания Омеляну и и.о.главы Администрации морпортов ВецкагансуНАПК внесло предписания Омеляну и и.о.главы Администрации морпортов Вецкагансу
Избран новый глава Высшего совета правосудияИзбран новый глава Высшего совета правосудия
Госкино объявило первый с 2017 года конкурс кинопроектовГоскино объявило первый с 2017 года конкурс кинопроектов
Замглавы АП Кондратюк, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку, - СМИЗамглавы АП Кондратюк, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку, - СМИ
В назначении главы Госархстройинспекции обнаружили конфликт интересовВ назначении главы Госархстройинспекции обнаружили конфликт интересов
Порошенко уволил главу Херсонской ОГА ГордееваПорошенко уволил главу Херсонской ОГА Гордеева
Народ Украины должен стать гарантом от саботажа следующим президентом курса на ЕС и НАТО, - замглавы МИДНарод Украины должен стать гарантом от саботажа следующим президентом курса на ЕС и НАТО, - замглавы МИД
Последние новости
Подгружаем последние новости