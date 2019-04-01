Британский парламент отверг четыре альтернативных варианта Brexit

Голосование прошло 1 апреля.

Британский парламент отверг четыре альтернативных варианта Brexit
Фото: www.gusjohn.com

Британский парламент 1 апреля отверг четыре альтернативных варианта Brexit. Итоги голосования в понедельник вечером озвучил спикер палаты общин Джон Беркоу, передает Интерфакс-Украина.

В частности, были предложены варианты провести общенациональный референдум по любому достигнутому соглашению по Brexit, и вариант Common Market 2.0., согласно которому Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе, действующим до тех пор, пока ему не будет найдена альтернатива.

Против варианта референдума проголосовали 292 парламентария, за - 280.

Инициаторы еще одного альтернативного варианта Brexit призывают Великобританию согласовать с ЕС постоянный таможенный союз после процедуры Brexit.

Четвертый вариант предполагает, что депутаты рассмотрят вариант, требующий от правительства очередное продление сроков Brexit, а если это не окажется возможным, то депутаты будут голосовать либо за реализацию Brexit без соглашения, либо за отмену действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Евросоюзе.

Результаты этого "показательного голосования" имеют политическое значение, но не носят юридически обязательный характер.

29 марта британский парламент третий раз отклонил соглашение по Brexit.

Лидеры Европейского союза встретятся 10 апреля, чтобы обсудить выход Великобритании из блока.


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