Нацсовет попробует аннулировать лицензию телеканала Мураева

"Наш" отказался исправлять нарушения, обнаруженные чиновниками.

Нацсовет попробует аннулировать лицензию телеканала Мураева

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания намерен через суд аннулировать лицензию телеканала "Наш" (он же "Макси-ТВ", ООО "Наша Прага") народного депутата Евгения Мураева.

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Такое решение связано в связи с тем, что телеканал отказался исправлять нарушения, за которые 6 декабря 2018 года он получил официальное предупреждение. Повторная проверка 1 марта показала, что в эфире вещателя нет ни культурных программ, ни научно-просветительских, ни развлекательных, ни детских, ни фильмов.

Раньше "Макси-ТВ" был развлекательным каналом, но после его приобретения его Мураевым, там самовольно изменили программную концепцию.

"Формат вещания [телеканала "Наш"] не отвечает лицензионным условиям: по лицензии - культурологические-развлекательный с фильмопоказом, а фактически - информационно-аналитический", - говорится в сообщении Нацсовета.

Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании "Наша Прага" является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.

Напомним, что Мураеву раньше принадлежал канал NewsOne (ООО "Новости 24 часа"), но в начале октября корпоративные права на него перешли к депутату Тарасу Козаку, приближенному к Виктору Медведчуку.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Людмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сынаЛюдмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сына
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
Блок рекламы


Похожие новости
БПП возмутился недопуском Артура Герасимова в ефир телеканала "1+1"БПП возмутился недопуском Артура Герасимова в ефир телеканала "1+1"
Нацсовет назначил внеплановую проверку "112 Украина"Нацсовет назначил внеплановую проверку "112 Украина"
Нацсовет проверяет интервью Азарова на канале "112 Украина"Нацсовет проверяет интервью Азарова на канале "112 Украина"
РоSSия депортировала львовскую сепаратистку, которая активно выступала на пропагандистских телеканалахРоSSия депортировала львовскую сепаратистку, которая активно выступала на пропагандистских телеканалах
Партия Мураева выдвинула его в президентыПартия Мураева выдвинула его в президенты
Канал Мураева получил предупреждение от НацсоветаКанал Мураева получил предупреждение от Нацсовета
Нардепы Барна и Левченко подрались в эфире телеканала "Рада"
Корреспондента телеканала "Дождь" не пустили в УкраинуКорреспондента телеканала "Дождь" не пустили в Украину
Кириленко пригрозил утратой лицензий телеканалам за показ роSSийских исполнителей из "черного списка"Кириленко пригрозил утратой лицензий телеканалам за показ роSSийских исполнителей из "черного списка"
Нацсовет назначил телеканалу NewsOne внеплановую проверку из-за карты Украины без КрымаНацсовет назначил телеканалу NewsOne внеплановую проверку из-за карты Украины без Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости