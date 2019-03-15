СБУ завершила расследование дела антиукраинской пропагандистки Бойко

В январе 2019 поклонницу "русского мира" выдворили с территории РоSSии.

Служба безопасности Украины завершила расследование дела выдворенной из РоSSии антиукраинской пропагандистки Елены Бойко (Вищур).

Дело расследовалось по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК, информирует пресс-центр СБУ.

Уголовное производство передано в областную прокуратуру для поддержания государственного обвинения в суде.

"Начиная с 2014 года пропагандистка распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призвала к нарушению территориальной целостности Украины. В августе 2015 года, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в РФ, она в СМИ постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что 17 января 2019 года сотрудники СБУ задержали поклонницу "русского мира" Бойко после того, как ее выдворили с территории РоSSии. Она была активным автором сайта "Галицкий ястреб", где публиковались антиукраинские материалы.

После побега из Львова в Москву в августе 2015 Бойко неоднократно обращалась к роSSийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища, однако ей отказывали.

В РоSSии она известна своими выступлениями на ток-шоу пропагандистских телеканалов.


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