Канада вслед за США и ЕС ввела санкции в отношении россиян и роSSийских компаний
Ограничения коснулись 114 человек и 15 компаний.
Канада ввела санкции против 114 физических лиц и 15 юридических лиц за агрессию против Украины. Об этом говорится в сообщении правительства Канады.
"В координации с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия РоSSии в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Россией Крыма", - сказано в сообщении.
Канада ввела санкции за дестабилизацию восточной Украины и призывает РоSSию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих, вернуть захваченные в Керченском проливе суда, а также заявляет, что РоSSия должна разрешить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив и Азовское море.
В сообщении отмечается, что с момента незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году Канада ввела санкции против более 300 физических и юридических лиц. С учетом сегодняшнего решения санкции применены к 435 физ и юрлицам: они предусматривают замораживание активов и запрещение сделок.
Напомним, ранее сегодня санкции в отношении физических и юридических лиц в РоSSии ввели США и Европейский Союз. По оценкам Министерства экономического развития РоSSии, вследствие экономических санкций роSSийские экспортеры потеряли 6,3 млрд долларов США.
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Политика
15.03.2019 19:42