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Ефремову продлили срок ареста до 13 мая Экс-главу фракции "Партии регионов" судят уже два года. Фото: Макс Левин Старобельский районный суд Луганской области продлил срок содержания под стражей экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова. Об сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. "Старобельский райсуд Луганской области продлил срок содержания под стражей Ефремова до 13 мая включительно", - говорится в сообщении в твиттере . Следующее заседание состоится 18 марта в 10:00. Кроме того, суд назначил продолжение допроса свидетелей, добавила Сарган. Напомним, что Ефремова судят уже два года. Его обвиняют в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".

LB.ua

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