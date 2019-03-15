Ефремову продлили срок ареста до 13 мая

Экс-главу фракции "Партии регионов" судят уже два года.

Ефремову продлили срок ареста до 13 мая
Фото: Макс Левин

Старобельский районный суд Луганской области продлил срок содержания под стражей экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова.

Об сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Старобельский райсуд Луганской области продлил срок содержания под стражей Ефремова до 13 мая включительно", - говорится в сообщении в твиттере.

Следующее заседание состоится 18 марта в 10:00. Кроме того, суд назначил продолжение допроса свидетелей, добавила Сарган.

Напомним, что Ефремова судят уже два года. Его обвиняют в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".


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