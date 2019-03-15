Новая замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе вступила в должность
Граве работала в Афганистане, Йемене и других горячих точках.
Заместителем главы Специальной мониторинговой миссию ОБСЕ в Украине стала Антье Граве, работавшая ранее с ООН, Европейским Союзом и правительством Германии. Сооответвующее сообщение опубликовано на странице СММ ОБСЕ.
"На этой неделе на должность заместительницы Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине вступила Aнтье Граве", - сказано в сообщении.
В миссии отметили, что Граве ранее работала в Афганистане, Пакистане, Йемене, на Гаити, и приобрела значительный опыт работы в сфере предотвращения и разрешения конфликтов.
Напомним, с 1 ноября 2018 года британец Марк Этерингтон занял должность заместителя главы Специальной мониторинговой миссию ОБСЕ в Украине, членом которой он уже был в 2014 году. Первый заместитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг покинул свой пост 31 октября 2018 года.
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15.03.2019 16:36