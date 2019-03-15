Новая замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе вступила в должность

Граве работала в Афганистане, Йемене и других горячих точках.

Заместителем главы Специальной мониторинговой миссию ОБСЕ в Украине стала Антье Граве, работавшая ранее с ООН , Европейским Союзом и правительством Германии. Сооответвующее сообщение опубликовано на странице СММ ОБСЕ .

"На этой неделе на должность заместительницы Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине вступила Aнтье Граве", - сказано в сообщении.

В миссии отметили, что Граве ранее работала в Афганистане, Пакистане, Йемене, на Гаити, и приобрела значительный опыт работы в сфере предотвращения и разрешения конфликтов.