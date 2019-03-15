США ввели новые санкции в отношении 8 россиян и 6 компаний за агрессию против Украины

США ввели санкции против 6 россиян и 8 роSSийских компаний за продолжение агрессии против Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США .

Санкции приняты в отношении физических и юридических лиц, играющих роль в необоснованном нападениях РоSSии на украинские военно-морские суда в Керченском проливе, в аннексии Крыма и поддержку незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины.

В частности, санкции введены против четверых сотрудников Пограничной службы ФСБ РоSSии Геннадия Медведева, Сергея Станкевича, Андрея Шеина, Руслана Ромашкина за нападение на украинские корабли Военно-морских сил в Керченском проливе.

Cанкции введены также в отношеии двоих украинских сепаратистов, участвовавших в организации нелегитимных выборов в ноябре 2018 года в так называемой "Донецкой народной республике": зампредседателя "Центральной избирательной комиссии ДНР" Алексея Найденко и секретаря этой комиссии Владимира Высоцкого.

Санкции также введены против 6 роSSийских оборонных предприятий: Ярославского судостроительного завода, Зеленодольского судостроительного завода, "Концерна Океанприбор", предприятия "Звезда", "Завода Фиолент", предприятия Судокомпозит, организаций ООО СК "Консоль-Строй ЛТД" и ООО "Новые Проекты" за работу в Крыму.

В соответствии с принятым решением, вся собственность и интересы в отношении собственности указанных физических и юридических лиц заблокированы, и лицам США запрещено заключать с ними сделки.

В документе отмечается, что эти действия дополняют санкции, принятые Европейским Союзом и Канадой, и подчеркивают приверженность трансатлантического партнерства противодействию продолжающемуся дестабилизирующему поведению и злонамеренной деятельности РоSSии.