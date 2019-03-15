Заммэра Сум, подозреваемого в служебной халатности, суд оставил на должности
Александр Журба проходит по делу о гибели младенца в лифте.
Заречный районный суд Сум отказался отстранить от должности и отпустил под личное обязательство заместителя мэра Сум Александра Журбу, подозреваемого в повлекшей гибель ребенка служебной халатности. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Мужчину подозревают в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло смерть человека.
Журба должен прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, суду; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с пострадавшими и свидетелями.
Суд также отказался отстранять Журбу от должности, о чем ходатайствовал следователь. В то же время расследование продлено до 3 июля.
Напомним, в Сумах 2 января из-за оборвавшегося лифта в многоэтажке погиб двухмесячный младенец. 4 января суд избрал меру пресечения директору и электромонтеру предприятия "Сумылифт" - директора отправили под домашний арест до 26 февраля, а электромонтера предприятия взяли под ночной домашний арест до 1 марта.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
15.03.2019 16:36