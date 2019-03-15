США ввели визовые ограничения против Международного уголовного суда

Санкции связаны с расследованием МУС по Афганистану.

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о введении визовых ограничений в отношении сотрудников Международного уголовного суда за расследование военных преступлений в Афганистане.

"Я объявляю об ограничении выдачи американских виз лицам, которые несут прямую ответственность за любое расследование, проведенное МУС в отношении американского личного состава. Под ограничения попадают лица, которые принимают или принимали меры по проведению расследования", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

.@SecPompeo delivers remarks to the media. pic.twitter.com/WfbCraKGGp

— Department of State (@StateDept) March 15, 2019

Помпео подчеркнул, что МУС предупреждали о возможных последствиях расследования.

В 2017 году прокурор МУС Фату Бенсуда запросил судебное разрешение на расследование заявлений о неправомерных действиях американских военнослужащих и ЦРУ.

Информация о предполагаемых военных преступлениях частично основана на сообщениях из секретных мест содержания под стражей в Афганистане и других странах, которые являются участниками МУС. Речь, в частности, идет о деяниях, якобы совершенных в 2003-2004 годах.

Пентагон выступил против возможного расследования, заявив, что он соблюдает законы ведения войны.

Римский статут, учредивший МУС, вступил в силу в 2002 году. МУС создавался как постоянный и независимый от национальных правительств орган по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. США, как и Украина, не ратифицировали Римский статут.


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